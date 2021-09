தலைவி படம் பார்த்த தலைவர்... என்ன சொன்னார் தெரியுமா ?

சென்னை : டைரக்டர் ஏ.எல்.விஜய் இயக்கத்தில் கங்கனா ரணாவத் நடித்துள்ள படம் தலைவி. அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் இந்த படம் செப்டம்பர் 10 ம் தேதி தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட 3 மொழிகளில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இந்த படத்தில் கங்கனாவின் நடிப்பு அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது.

அரிய வகை நோயால் போராடும் கிளாடி சாராவின் உயிரை காக்க உதவுங்கள் ப்ளீஸ்

தலைவி படத்தில் லீட் ரோலான ஜெயலலிதா கேரக்டரில் கங்கனா ரணாவத், எம்ஜிஆர்., ஆக அரவிந்த் சாமி, சசிகலாவாக பூர்ணாவும் நடித்திருந்தனர். இவர்களுடன் நாசர், மதுபாலா, தம்பி ராமைய்யா, சமுத்திரக்கனி உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர். இந்த படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசை அமைத்திருந்தார்.

என்னது...தலைவி பார்ட் டூ எடுக்கப் போறாங்களா ?...கங்கனா நடிப்பாரா ?

English summary

After watching thalaivi movie, rajini called up director a.l.vijay and conguralate him. he also praised vijay's direction. meanwhile producers of the thalaivi planned to make second part.