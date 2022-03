வலிமை படம் பார்த்த தமிழ்நாடு சிஎம்...வினோத்திடம் விசாரிக்க உத்தரவு...எதுக்குன்னு தெரியுமா?

சென்னை : தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினும் அஜித் நடித்த வலிமை படத்தை பார்த்துள்ளார். படத்தை பார்த்து விட்டு டைரக்டர் ஹெச்.வினோத்திடம் விசாரணை நடத்த தன்னுடைய தனி டீமுக்கு உத்தரவு போட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

டைரக்டர் வினோத்திடம் விசாரிக்கணும் என்ற தகவலை முதலில் பார்த்ததும் ஷாக்கானவர், பிறகு எதற்காக என்று தெரிந்ததும் வினோத்திற்கு பாராட்டு குவிந்து வருகிறதாம். முதலமைச்சரும் வலிமை படத்தை பார்த்துள்ளார் என்பதை தாண்டி, இந்த படம் அவரின் மனதில் இப்படி ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி விட்டதே என அஜித் ரசிகர்கள் பூரித்து போய் உள்ளனர்.

அஜித்தின் வலிமை படம் பிளாப்...சூசகமாக பதிவிட்ட ப்ளூ சட்டை மாறன்.

English summary

After watching Valimai movie, Tamilnadu Chief Minister M.K.Stalin asked his team to enquire director H.Vinoth. The film inspired him to find out if such a drug network exists in tamilnadu.