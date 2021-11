மொட்டை அடிப்பேன் உன்னை...மீண்டும் மோதும் நிரூப் – அபினய்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக ஆறு வாரங்களைக் கடந்து, ஏழாவது வாரத்தில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது. 18 போட்டியாளர்களில் இதுவரை 6 பேர் வெளியேறி உள்ளனர். தற்போது 12 பேர் போட்டியாளர்களாக உள்ளனர்.

என்ன சாப்புடறது... குழப்பத்தில் பீஸ்ட் பட நாயகி... யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுங்களேம்பா:

இந்த வாரம் சுருதியை தொடர்ந்து மதுமிதா வெளியேறி உள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து இந்த வார தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான போட்டியும், வரும் வாரத்திற்கான நாமினேஷனும் நடத்தப்பட்டது.

English summary

In bigg boss tamil season 5 second promo for today episode, niroop and abinay fight with each other. priyanka tries to calm dowm. but they fight harshly. housemates are confused on seeing this fight.