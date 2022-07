மீண்டும் மீண்டும் முட்டாள்தனமாவே பேசுறாரு ப்ளூ சட்டை மாறன்.. விளாசித் தள்ளிய பார்த்திபன்!

சென்னை: இரவின் நிழல் உலகின் முதல் நான் லீனியர் சிங்கிள் ஷாட் திரைப்படம் என அறிவித்து வெளியிட்டுள்ளார் பார்த்திபன்.

ஆனால், அந்த படம் உலகின் முதல் நான் லீனியர் சிங்கிள் ஷாட் திரைப்படம் இல்லை என்றும் ஈரானிய படமான ஃபிஷ் அண்ட் கேட் தான் முதல் நான் லீனியர் சிங்கிள் ஷாட் படம் என தனது விமர்சனத்திலும், ட்விட்டர் பக்கத்திலும் பதிவிட்டு சர்ச்சையை கிளப்பினார் ப்ளூ சட்டை மாறன்.

இந்நிலையில், ஃபிஷ் அண்ட் கேட் படத்தை பார்த்த ரசிகர் ஒருவர் போட்ட ட்வீட்டை ரீட்வீட் செய்த பார்த்திபன் ப்ளூ சட்டை மாறனை விளாசித் தள்ளி இருக்கிறார்.

இரவின் நிழல் படம் பார்த்துவிட்டு சிவக்குமாரிடம் தவறாக கூறியவர்கள்... அவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா?

English summary

Iravin Nizhal director Parthiban slams Blue Sattai Maran, he tweeted, "Again and again he’s saying the same idiotic arguments without knowing the fact" after a fan told Fish and Cat was not a non linear single shot movie.