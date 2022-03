மீண்டும் வம்பிழுத்த ப்ளூசட்டை மாறன்...வச்சு செய்யும் அஜித்தியன்ஸ்

சென்னை : அஜித்தையும், அவரது ரசிகர்களையும் தொடர்ந்து கடுமையாக விமர்சித்து வரும் ப்ளூ சட்டை மாறன், இன்று மீண்டும் வம்பிழுத்துள்ளார். தினமும் புது புது விஷயங்களாக தோன்டி எடுத்து ட்வீட் செய்து வரும் அவர் இன்று செலிப்ரிட்டிகளையும் சேர்த்து வம்பிழுத்துள்ளார்.

அஜித் நடித்த வலிமை படத்திற்கு விமர்சனம் செய்ததுடன் விடாமல் அஜித் பாடலுக்கு டான்ஸ் ஆடிய போட்டோவை பதிவிட்டு, பரோட்டாவிற்கு மாவு பிசைகிறார் என கமெண்ட் செய்திருந்தார். இதற்கு பலரும் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தனர். திரை பிரபலங்கள் பலரும் ப்ளூ சட்டை மாறனின் கருத்தை மிக கடுமையாக எதிர்த்து, ட்விட்டரில் கருத்து பகிர்ந்து வந்தனர்.

அருண் விஜய் அக்கா-க்கு திடீரென தாய் மாமனாக மாறிய கட்டப்பா... என்ன நடந்தது?

இந்நிலையில் இன்று, பால் பாக்கெட்களை மட்டுமல்ல. குடிநீர் கேனையும் திருடி சாலையில் கொட்டி அராஜகம் செய்யும் கூட்டம். இவர்களை கண்டிக்க வக்கில்லாத சுண்டைக்காய் செலப்ரிட்டிகள். Do you have the guts to open your mouth now? என கேட்டு ட்வீட் போட்டுள்ளார். ஆனால் இதையும் வைத்து அஜித் ரசிகர்கள் ப்ளூ சட்டை மாறனை ஒரு வழி செய்து வருகின்றனர். அவர் பப்ளிசிட்டிக்காக ஒவ்வொரு மாதமும் தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் என விமர்சித்துள்ளனர்.

English summary

Again blue sattai maran tweet against ajith fans. He also questioning celebrities who are spoke for ajith and his fans. But not only ajith fans, now vijay fans also joined in this issue and stand for ajith fans.