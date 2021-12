ஸ்டிராங்ன்னு நீங்களே சொல்லிக்க கூடாது...வந்ததுமே பிரியங்காவை வறுத்தெடுத்த ஆண்டவர்

சென்னை : கொரோனா காரணமாக ஒரு வார இடைவெளிக்கு பிறகு பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்க கமல் மீண்டும் வந்துள்ளார். நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்தின் அன்பாக அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி, அண்ணாச்சியிடம் ஜாலியாக பேசி, அட்வைசை வழங்கி பேச துவங்கினார் கமல்.

பிறகு இந்த வாரம் கேப்டனாக இருந்த நிரூப்பின் கேப்டன்சி எப்படி இருந்தது என மற்ற போட்டியாளர்களிடம் கருத்து கேட்டார் கமல். அக்ஷரா, வழக்கமான நிரூப்பாக இல்லாமல் இருந்தது நன்றாக இருந்தது என்றார். ஆனால் தாமரை, பிரியங்கா போன்றோர் நிரூப் சரியாக பண்ணவில்லை என்றார். நிரூப்பும் தனது கேப்டன்சி படுமோசம் என ஒப்புக் கொண்டார்.

English summary

After one week of corona treatment kamal came back to bigg boss show. on his first day kamal, roasted priyanka and abishek on their friend game. he strongly critisied priyanka's attitude.kamal told that people would say if you are strong player or not.