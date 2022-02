மீண்டும் நிறுத்தப்பட்ட பிக்பாஸ் அல்டிமேட் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்...இப்போ என்ன பிரச்சனை தெரியுமா ?

சென்னை : தொழில்நுட்ப காரணங்களால் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பிப்ரவரி 4 ம் தேதி காலை திடீரென நிறுத்தப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று காலை முதல் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் மீண்டும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கான காரணத்தை கேட்டு ரசிகர்கள் குழம்பிப் போய் உள்ளனர்.

Julie -ஐ Target செய்கிறாரா Balaji?? | Bigg Boss Ultimate Tamil

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி 24 மணி நேர லைவ் நிகழ்ச்சியாக டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது. பிக்பாஸ் டிவி வெர்சனில் ஒரு மணி நேர நிகழ்ச்சியாக மட்டும் பிக்பாஸ் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டதால் போட்டியாளர்கள் பற்றி தங்களுக்கு சரியாக தெரியவில்லை என ரசிகர்கள் கேட்டுக் கொண்டதாலேயே 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக பிக்பாஸ் அல்டிமேட் துவங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார்கள்.

அதே போல் நிகழ்ச்சி துவங்கியது முதலே பரபரப்பு பஞ்சமில்லாமல் போய் கொண்டிருக்கிறது. தினம் ஒரு விஷயத்திற்காக சண்டை, வாக்குவாதம், இதற்கு இடையே டாஸ்க் மோதல்கள் வேறு என்று ரசிகர்களை மகிழ்விப்பதற்காக பல விஷயங்களை செய்து வருகின்றனர். நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் தரப்பில் சொன்னதை போலவே பல போட்டியாளர்கள் பற்றிய மக்களின் கண்ணோட்டம் கொஞ்சம் மாறிக் கொண்டு தான் இருக்கிறது.

English summary

Today bigg boss ultimate live streaming stopped again. They shows a info that live streaming will resume on 6.30 pm with Kamalhassan. Earlier feb 4th also live streaming was suddenly stopped for technical reason. Fans disappointment on this and asked how to know contestants today activities.