பெரிய குண்டு பல்பு வாங்கிய நிரூப்.. முதலில் சேவ் ஆகி கெத்துக்காட்டிய ராஜு.. பாவனியை பார்க்கணுமே!

சென்னை: இந்த வாரத்தின் முதல் நாளே கருப்பு ரோஜாவை கொடுத்து நிரூப்பை வெளியே வைத்த நிலையில், கடுப்பான நிரூப் தாமரை மற்றும் பாவனியிடம் முடிந்த வரை தனியாக பிரைன் வாஷ் செய்தார்.

மேலும், இந்த வாரம் தான் தான் முதல் நபராக சேவ் ஆகப் போகிறேன் என சவால் விட்டார்.

ஆனால், வழக்கம் போல இந்த வாரமும் முதல் நபராக சேவ் ஆகி ராஜு கெத்துக்காட்டியது நிரூப் மற்றும் பாவனியால் ஜீரணித்துக் கொள்ளவே முடியவில்லை.

இந்த வீட்ல இருந்து நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன்னா.. ராஜு சொன்ன சூப்பர் விளக்கம்.. ரன்னர் அப் தானா?

English summary

Again Raju gain highest number of votes and saved first; Niroop and Pavani got tensed after Kamal Haasan announced the first saved contestant name.