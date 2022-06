‘ஆண்டிப்பட்டி கனவா காத்து' டீம்..மாமனிதன் -ல் தொடரும் வி.எஸ், யுவன், சீனு ராமசாமியின் வெற்றி காம்போ!

சென்னை : விஜய் சேதுபதி - டைரக்டர் சீனு ராமசாமி காம்போவில் உருவாகி, நீண்ட கால காத்திருப்பிற்கு பிறகு இன்று தியேட்டர்களில் ரிலீசாகி உள்ள படம் மாமனிதன். இதுவரை இந்த படம் பாசிடிவ் விமர்சனங்களையே பெற்றுள்ளது.

தென்மேற்கு பருவக்காற்று, இடம் பொருள் ஏவல், தர்மதுரை படங்கைளைத் தொடர்ந்து நான்காவது முறையாக சீனு ராமசாமி - விஜய் சேதுபதி மாமனிதன் படத்தில் இணைந்துள்ளது. ஆனால் இடம் பொருள் ஏவல் படம் இதுவரை ரிலீசாகவில்லை. இதனால் அதிகாரப்பூர்வ ரிலீஸ் அடிப்படையில் பார்த்தால் சீனு ராமசாமி - விஜய் சேதுபதி இணைந்துள்ள மூன்றாவது படம் தான் மாமனிதன்.

2017 ம் ஆண்டு அறிவிப்பு வெளியிட்டு, 2019 ம் ஆண்டு ஷுட்டிங் முடிக்கப்பட்ட போது தயாரிப்பு நிறுவனத்துடனான ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளால் முடங்கி கிடந்த மாமனிதன் படம் யுவன்சங்கர் ராஜாவின் முயற்சியால் இன்று ரிலீசாகி, நல்ல வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளது.

மாமனிதன் படத்தில் அஜித்தின் பிளாக்பஸ்டர் பட இசை...இதை யாராச்சும் கவனிச்சிங்களா?

