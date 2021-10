அப்பா தாதா சாகேப் பால்கே விருது பெற்ற மேடையில் தேசிய விருது வென்ற கணவர்.. குதூகலிக்கும் ஐஸ்வர்யா!

சென்னை: தாதா சாகேப் பால்கே விருது பெற்ற நடிகர் ரஜினிகாந்தும், தேசிய விருது பெற்ற நடிகர் தனுஷும் ஒன்றாக இருக்கும் போட்டோவை தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் ஷேர் செய்துள்ள ஐஸ்வர்யா தனுஷ் அவர்கள் என்னுடையவர்கள் என பூரிப்புடன் பதிவிட்டுள்ளார்.

67வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழா டெல்லி விஜியன் பவனில் இன்று நடைப்பெற்றது.

இதில் ஏற்கனவே தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்ட திரைப்பட நட்சத்திரங்களுக்கு குடியரசுத் துணை தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு விருதுகளை வழங்கினார்.

English summary

Aishwarya Dhanush enjoys Rajinikanth and Dhanush receiving awards in a same stage. She has shared the photo where Rajini and Dhanush together on the stage.