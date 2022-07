ஏன் நிர்வாணமாக நடிக்கவில்லை..ஐஸ்வர்யா ராயிடம் நிருபர் மோசமான கேள்வி..விளாசும் நெட்டிசன்ஸ்!

சென்னை : பாலிவுட் நடிகை ஐஸ்வர்யா ராயிடம் நிருபர் ஒருவர் ஏன் நிர்வாணமாக நடிக்கவில்லை என்ற கேள்வி தற்போது பேசுபொருளாகி உள்ளது.

ஐஸ்வர்யா ராய் இந்திய சினிமாவின் மிகவும் பிரபலமான நடிகைகளில் ஒருவர். இவர் 1994 ஆம் ஆண்டு 21 வயதில் மிஸ் வேர்ல்ட் என்ற பட்டத்தை பெற்றவர்.

மணிரத்னம் இயக்கிய இருவர் படத்தின் மூலம் திரைத்துறையில் அறிமுகமானார். 2007ம் ஆண்டு பாலிவுட் நடிகர் அபிஷேக் பச்சனை திருமணம் செய்துகொண்டார். இந்த இத்தம்பதிக்கு ஆராத்யா என்ற மகள் இருக்கிறார்.

English summary

Aishwarya Rai once gave a stern reply a journalist for asking her if she would be okay to explore nudity on screen.