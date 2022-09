பொன்னியின் செல்வன் நாயகி கர்ப்பமா? வயிறு தெரியக்கூடாதுன்னு மறைக்கிறாரா?

சென்னை : நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய் இரண்டாவது முறையாக கர்ப்பமாக இருப்பதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல் பரவியுள்ளது.

ஐஸ்வர்யா ராய் இந்திய சினிமாவின் மிகவும் பிரபலமான நடிகைகளில் ஒருவர். இவர் 1994 ஆம் ஆண்டு 21 வயதில் மிஸ் வேர்ல்ட் என்ற பட்டத்தை பெற்றவர்.

மணிரத்னம் இயக்கிய இருவர் படத்தின் மூலம் திரைத்துறையில் அறிமுகமானார். 2007ம் ஆண்டு பாலிவுட் நடிகர் அபிஷேக் பச்சனை திருமணம் செய்துகொண்டார். இந்த இத்தம்பதிக்கு ஆராத்யா என்ற மகள் இருக்கிறார்.

நந்தினியை பாராட்டிய சின்ன பழுவேட்டரையர்.. முழுநிலவு என புகழ்ச்சி!

English summary

Aishwarya Rai Bachchan sparked rumours of her pregnancy as she walked out of Mumbai airport on Friday. She wore a baggy white overcoat with black T-shirts and tights.