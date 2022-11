டிரைவர் ஜமுனா பட சண்டைக் காட்சியில் நடந்த திகில் அனுபவம்… ஷாக்கான ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்!

சென்னை: ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடித்துள்ள டிரைவர் ஜமுனா திரைப்படம் வரும் 11ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

கின்ஸ்லி இயக்கியுள்ள டிரைவர் ஜமுனா திரைப்படம் ஆக்சன் ஜானரில் உருவாகியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், டிரைவர் ஜமுனா படத்தின் ஆக்சன் காட்சிகளில் நடித்த திரில்லிங்கான அனுபவங்களை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் பகிர்ந்துள்ளார்.

English summary

Aishwarya Rajesh starrer Driver Jamuna is releasing on the 11th. Aishwarya Rajesh acted in the fight scenes of this film without doop. Aishwarya Rajesh has shared her thrilling experience in this film.