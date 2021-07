நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷின் 25வது திரைப்படம் "பூமிகா" நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியாகிறது!

சென்னை : அரை டஜன் திரைப்படங்களுக்கும் மேல் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் பிஸியாக நடித்து வருபவர் நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்.

தொடர்ந்து முன்னணி நடிகர்களின் திரைப்படங்களில் நடித்து வரும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷின் 25வது திரைப்படத்தை கார்த்திக் சுப்புராஜ் தயாரித்துள்ளார்.

கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் தரும் கதையம்சத்தில் உருவாகியுள்ள இந்த படத்திற்கு பூமிகா என பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இப்போது இந்த படம் ஓடிடியில் நேரடியாக வெளியாக இருப்பதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளது.

பூவே பூச்சூடவா ரேஷ்மா… கலர்ஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சியில் புதிய சீரியலில் இணைந்தார்!

English summary

Nowadays all the new movies are being released in direct OTT. Actress Aishwarya Rajesh's 25th film Bhoomika is also joining in this bandwagon.