ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் மீண்டும் மருத்துவமனையில் அனுமதி...என்னாச்சு என பதறும் ரசிகர்கள்

சென்னை : சமீபத்தில் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்ட ரஜினிகாந்த்தின் மூத்த மகள் ஐஸ்வர்யா இன்று மீண்டும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த விஷயம் தெரிந்ததும் அவருக்கு என்னாச்சு என ரசிகர்கள் கவலையுடன் விசாரித்து வருகின்றனர்.

நடிகர் தனுஷை திருமணம் செய்து கொண்ட பிறகு டைரக்டர், டப்பிங் கலைஞர், பாடகி என பல அவதாரம் எடுத்தார் ஐஸ்வர்யா. திருமணமாகி 18 ஆண்டுகள் ஆகி 2 மகன்கள் இருக்கும் நிலையில் தாங்கள் பிரிய முடிவு செய்திருப்பதாக தனுஷ் மற்றும் ஐஸ்வர்யா இருவரும் ஜனவரி மாதம் தங்களின் சோஷியல் மீடியா பக்கங்களில் அறிவித்தனர். பிறகு இருவருமே தங்களின் வேலைகளில் பிஸியாகினர்.

தனுஷோட சமீபத்திய புகைப்படம்... தனிமையை கடக்க என்ன செய்றாரு பாருங்க!

English summary

Aishwarya Rajinikanth again admitted in hospital for post covid effects. She had suffered of fever and vertigo problem. Meanwhile Aishwarya Rajinikanth's directional music video will released from tomorrow in 3 languages.