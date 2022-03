வேற லெவல்...ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் யாருடன் மகளிர் தினம் கொண்டாடி இருக்கார் தெரியுமா?

சென்னை : தான் மகளிர் தினத்தை எப்படி, யாருடன் கொண்டாடி இருக்கிறேன் என்பதை சோஷியல் மீடியா பக்கத்தில் போட்டோ மற்றும் அசத்தலான கேப்ஷனுடன் வெளியிட்டுள்ளார் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த். இதை பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் என பலரும் லைக் செய்து, கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

நடிகர் தனுஷை திருமணம் செய்து கொண்ட பிறகு டைரக்டர், டப்பிங் கலைஞர், பாடகி என பல அவதாரம் எடுத்தார் ஐஸ்வர்யா. திருமணமாகி 18 ஆண்டுகள் ஆகி 2 மகன்கள் இருக்கும் நிலையில் தாங்கள் பிரிய முடிவு செய்திருப்பதாக தனுஷ் மற்றும் ஐஸ்வர்யா இருவரும் ஜனவரி மாதம் தங்களின் சோஷியல் மீடியா பக்கங்களில் அறிவித்தனர். பிறகு இருவருமே தங்களின் வேலைகளில் பிஸியாகினர்.

Aishwarya Rajinikanth now admitted in hospital for post covid infections. Today she celebrated women's day with hospital nurses. She shared this photos with beautiful caption. She also mentioned that she teached her sons to respect womens in their life.