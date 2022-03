இனி சேர வாய்ப்பேயில்லை...தனுஷுக்கு குட் பை சொன்ன ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்

சென்னை : தனுஷுடன் இனி சேர்ந்து வாழ்வதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்பதை சூசமாக சொல்லி உள்ளார் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த். இதை பார்த்த ரசிகர்கள் தனுஷ் மீது ஐஸ்வர்யாவுக்கு அப்படி என்ன கோபம் என கேட்டு வருகின்றனர்.

ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்தும், தனுஷும் தங்களின் 18 ஆண்டு கால திருமண வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்வதாக ஜனவரி மாதம் தங்களின் சோஷியல் மீடியா பக்கங்களில் அறிவித்தனர். அதற்கு பிறகு இருவரும் தங்களின் சினிமா வேலைகளில் கவனம் செலுத்த துவங்கினர். ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த், கோவிட் பாதிப்புகளுக்கு இடையிலும் தனது பயணி மியூசிக் வீடியோவை இயக்கி, வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

After Twitter, Aishwarya Rajinikanth dropped Dhanush's name from her Instagram account. Now she has changed her profile name to Aishwarya Rajinikanth. Fans shared their shock and sadness.