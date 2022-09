”எப்போதும் பலவீனமாக இருக்க முடியாது”: ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் வெளியிட்ட வெறித்தனமான ஒர்க்அவுட் வீடியோ

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியின் மூத்த மகளான ஐஸ்வர்யா, தனுஷை பிரிந்து தனது மகன்களுடன் வாழ்ந்து வருகிறார்.

சினிமா இயக்குநர், பாடகி என பன்முகத் திறமையாளரான ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த், சோஷியல் மீடியாக்கள் ஆக்டிவாக இருப்பவர்.

இவர் ஜிம்மில் வெறித்தனமாக ஒர்க்அவுட் செய்யும் வீடியோவை தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டு மாஸ் காட்டியுள்ளார்.

English summary

Aishwarya Rajinikanth is an Indian film director and playback singer who works in Tamil cinema. She is the elder daughter of actor Rajinikanth and the former wife of Dhanush. Now she has released a video of her gym workout with motivational captions