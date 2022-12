இப்படித்தான் கட்டிப் பிடிக்கணும்.. மகனை அரவணைத்த ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்.. டிரெண்டாகும் புகைப்படம்!

சென்னை: லால் சலாம் படத்தை இயக்கி வரும் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் மகன் லிங்காவை கட்டி அணைத்திருக்கும் உணர்ச்சி பூர்வமான புகைப்படத்தை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

தனுஷின் 3, கெளதம் கார்த்திக்கின் வை ராஜா வை உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கியவர் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்.

சமீபத்தில் நடைபெற்ற கெளதம் கார்த்திக் திருமணத்தில் கூட கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தி இருந்தார்.

English summary

Aishwarya Rajinikanth hugs her son Linga, latest Pic trending in social media. Aishwarya Rajinikanth tightly hugs her son seems likes after a few days late meet up fans and celebs put likes and comments for the pic.