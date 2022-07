போனி கபூரை திடீரென சந்தித்த ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்...அவர்கிட்ட ரசிகர்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க?

மும்பை : கணவர் தனுஷ் உடனான பிரிவை அறிவித்த பிறகு சினிமாவில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்.சமீபத்தில் 3 மொழிகளில் வெளியிடப்பட்ட இவரின் பயணி ஆல்பம் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றது.

ஏற்கனவே 3, வை ராஜா வை படங்களை இயக்கி உள்ள ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த், தற்போது அடுத்த படத்தை இயக்குவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார். விரைவில் இந்த புதிய படத்தின் அறிவிப்பு வெளியிடப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தனுஷை பிரிவதாக அறிவித்த பிறகு சோஷியல் மீடியாவில் படு ஆக்டிவாகி விட்ட ஐஸ்வர்யா, தன்னை பற்றிய போட்டோக்கள், வீடியோக்களை அதிகம் பகிர்ந்து வருகிறார்.

சினிமாவிலும் என்ட்ரி கொடுக்கும் பாக்கியா.. பிரபல ஹீரோவுடன் இணைந்து நடிக்கிறார்.. விரைவில் சூட்டிங்!

English summary

Sharing the pictures Aishwarya Rajinikanth wrote, "Was a delight catching up this evening over coffee with you dear BoneyKapoor uncle ..reminiscing old times, remembering pappi Akka and discussing interesting work !". But it looks like not a casual meeting as fans sense that there might be any surprise announcement coming from the duo. Meanwhile, Ajith fans ask Aishwarya Rajinikanth to get an update regarding 'Ajith 61' aka 'AK 61' from the popular producer since no update from the film for a long time.