நீங்க ரொம்ப லக்கி...ஐஸ்வர்யா ரஜினியை புகழும் ரசிகர்கள்... அப்படி என்ன நடந்தது?

சென்னை : நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் மூத்த மகளான ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் திடீரென இன்று போட்டுள்ள போஸ்ட்டை நெட்டிசன்கள் புகழ்ந்து வருகின்றனர். அவர் போட்ட போஸ்ட் பலரையும் அவர் மீது பொறாமைப்பட வைத்துள்ளது.

தனது கணவர் தனுஷை பிரிவதாக ஜனவரி மாதம் அறிவித்தது முதல் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் என்ன செய்தாலும், சோஷியல் மீடியாவில் என்ன போஸ்ட் போட்டாலும் உடனடியாக அவை டிரெண்டிங் ஆகி விடுகின்றன. தினம் ஒரு போஸ்ட் போட்டு அனைவரின் கவனத்தையும் தன் பக்கம் ஈர்த்து வருகிறார்.

English summary

Aishwarya Rajinikanth meets Ilayaraja and spend her time with Ilayaraja studio. She shared these photos in instagram. Fans and netizens wished Aishwarya and said that she was so lucky for watching live composing Ilayaraja music.