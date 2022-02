பர்சனல் வேறு...புரொஃபஷன் வேறு...அப்ளாஸ் அள்ளும் ரஜினி மகளின் BTS போட்டோஸ்

சென்னை : ரஜினியின் மூத்த மகள் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்தின் BTS போட்டோக்கள் ரசிகர்களிடம் பாராட்டையும் பெரும் வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளது. இதற்கு பிரபலங்கள் பலரும் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

ரஜினியின் மூத்த மகளான ஐஸ்வர்யா, நடிகர் தனுஷை 2004 ம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். இந்நிலையில் ஜனவரி 17 ம் தேதி தங்களின் 18 ஆண்டு கால திருமண வாழ்க்கை முடிவுக்கு வந்ததாக தனுஷ் மற்றும் ஐஸ்வர்யா இருவரும் பரஸ்பரம் தங்களின் சோஷியல் மீடியா பக்கங்களில் அறிவித்தனர்.

English summary

After announced seperation from Dhanush, post covid, now Aishwarya Rajinikanth come back to direction work. She shared her BTS photos with beautiful caption. Fans liked and shared their wishes to aishwarya.