சட்டுன்னு பார்த்த உடனே தனுஷ்னு நினைச்சீங்களா.. பேரக் குழந்தைகளுடன் கொஞ்சி விளையாடும் ரஜினிகாந்த்!

சென்னை: பேரக் குழந்தைகளுடன் தாத்தா ரஜினிகாந்த் கொஞ்சி விளையாடும் புகைப்படத்தை ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் பதிவிட்டு ரசிகர்களுக்கு இன்பதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளார்.

நடிகர் ரஜினிகாந்தின் 72வது பிறந்தநாள் டிசம்பர் 12ம் தேதி சோஷியல் மீடியா டிரெண்டிங்கில் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது.

அரசியல் தலைவர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள், சினிமா பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் என பலரும் ரஜினிகாந்தை வாழ்த்தினர்.

அன்பு நண்பர் சூப்பர் ஸ்டார் வெற்றிப்பயணம் தொடரட்டும்.. ரஜினிகாந்த் பிறந்தநாள்.. கமல் வாழ்த்து!

English summary

Aishwarya Rajinikanth's epic click of Yatra and Linga enjoying a great time with Rajinikanth and shared the photo on his father's 72nd birthday. Many fans commenting Yatra looked like Dhanush and some fans told he looked like Rajinikanth.