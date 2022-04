மகன் மடியில் அமர்ந்து போஸ் கொடுத்த ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்...எதுக்கு இந்த போஸ்ட்?

சென்னை : மகன் மடியில் போஸ் கொடுத்த பிளாக் அன்ட் ஒயிட் போட்டோ ஒன்றை தனது இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டுள்ளார் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த். இதை பார்த்த ரசிகர்கள், எதற்கு திடீரென இப்படி ஒரு போஸ்ட் என கேட்டு வருகின்றனர்.

கணவர் தனுஷை பிரிவதாக அறிவித்த பிறகு டைரக்ஷனில் பிஸியாக இருந்து வந்தார் ஐஸ்வர்யா. கொரோனா பாதிப்பு, மருத்துவமனை சிகிச்சை, மியூசிக் வீடியோ டைரக்ஷன், பாலிவுட் பட கதை டிஸ்கஷன் என பரபரப்பாக இருந்து வந்தார். தனது ஷுட்டிங் ஸ்பாட் BTS போட்டோக்களையும் அவர் வெளியிட்டு வந்தார்.

ஐஸ்வர்யா என்ன சொல்ல வராங்க … ஒன்னும் புரியல… எல்லாம் அதுக்காகத்தானா ?

English summary

Aishwaraya Rajinikanth today shared another photo with her sons. She penned that sond and sunday. Asked fans to share their weekend experience. Fans confused and questioned that what is the connection between sons and weekend experience.