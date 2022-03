தனுஷை பிரிந்த பிறகு வந்த புதுக்காதல்... நாளைக்கு தெரிஞ்சுடும்.. பூரிப்பில் ஐஸ்வர்யா

சென்னை : மறக்க முடியாத நினைவுகள்...நாளைக்காக காத்திருக்கிறோம் என ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் சோஷியல் மீடியாவில் பகிர்ந்துள்ளார். தனுஷை பிரிந்த பிறகு அவருக்கு வந்த புதுக்காதலின் முடிவுகள் எப்படி இருக்கும் என நாளை தெரிந்து விடும்.

தனுஷை திருமணம் செய்த பிறகு இயக்குநர் அவதாரம் எடுத்த ஐஸ்வர்யா, தனது கணவரான தனுஷை வைத்து 3 படத்தை இயக்கினார். தொடர்ந்து வை ராஜா வை என்ற படத்தையும் சினிமா வீரன் என்ற டாக்குமென்ட்ரி படத்தையும் இயக்கியிருந்தார். ஐஸ்வர்யா இயக்குநராக மட்டுமின்றி டப்பிங் ஆர்ட்டிஸ்ட் மற்றும் பாடகியாகவும் உள்ளார்.

English summary

Aishwarya Rajinikanth's music album "Musafar" is to be released tomorrow. On this occasion, Aishwarya shared her feelings and said she can't wait for tomorrow. Fans shared their wishes for Aishwarya.