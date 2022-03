ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் போட்ட ஒத்த போஸ்ட்...வாயடைத்து போன தனுஷ் குடும்பம்

சென்னை : ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் போட்ட ஒரு போஸ்ட்டால் தனுஷின் ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் வாயடைத்து, நெகிழ்ந்து போய் உள்ளதாம். அதே சமயம் ரசிகர்கள் இதனை வரவேற்று, மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.

நடிகர் தனுஷ் மற்றும் ரஜினிகாந்த்தின் மூத்த மகள் ஐஸ்வர்யாவுக்கு 18 ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணம் நடைபெற்றது. இவர்களுக்கு இரு மகன்கள் உள்ளனர். இந்நிலையில் சமீபத்தில் அனைவருக்கும் அதிர்ச்சி தரும் வகையில், இருவரும் பிரிய முடிவு செய்திருப்பதாக அறிவித்தனர்.

English summary

Yesterday director Selvaraghavan celebrates his birthday. On this occassion Aishwarya rajinikanth wished selvaraghavan as he is her guru, friend, father like fugure. For her post dhanush and selvaraghavan's family gets totally emotional.