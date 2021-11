அப்பாவிற்காக பிரார்த்தனை செய்த... நல்உள்ளங்களுக்கு நன்றி... ஐஸ்வர்யா தனுஷ் நெகிழ்ச்சி !

சென்னை : அப்பா நலமுடன் இருக்க பிரார்த்தனை செய்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி என்று ஐஸ்வர்யா தனுஷ் கூறியுள்ளார்.

ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு கடந்த 28ந் தேதி தலைசுற்றல் மற்றும் மயக்கம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, காவேரி மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட செய்தி வெளியானதை அடுத்து அவரது ரசிகர்கள் மிகுந்த துயரத்தில் ஆழ்ந்தனர். அவர் விரைவில் குணமடைய வேண்டி அங்காங்கே பிரார்த்தனைகள் நடைபெற்றன.

English summary

Superstar Rajinikanth came back home on Sunday. Aishwaryaa Dhanush, has taken to her social media page and thanked everyone who wished for her dad’s good health.