Drishyam Recall Teaser-ஐ வெளியிட்ட அஜய்தேவ் கன்… ரிலீஸ் தேதியை கன்ஃபார்ம் செய்த படக்குழு

மும்பை: பாலிவுட் முன்னணி நடிகரான அஜய்தேவ் கன், 'திரிஷ்யம் 2' இந்தி ரீமேக்கில் நடித்துள்ளார்.

அஜய்தேவ் கன்னுடன் தபு, ஷ்ரேயா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்தப் படத்தை அபிஷேக் பதக் இயக்கியுள்ளார்.

மலையாளத்தில் வெற்றிப் பெற்ற 'திரிஷ்யம் 2' படத்தின் இந்தி ரீமேக்காக இந்தப் படம் உருவாகியுள்ளது.

ஜார்ஜ் குட்டி ரிட்டர்ன்ஸ்… திரிஷ்யம் 3ம் பாகத்துக்கு ரெடியான மோகன்லால்: அடிபொலி அப்டேட் இது!

English summary

Ajay Devgn dropped an intriguing recalled teaser from his upcoming film 'Drishyam 2.' Tabu, Shriya Saran, Ishita Dutta, and Mrunal Jadhav reprise their roles in the upcoming sequel. Abhishek Pathak directed Drishyam 2 film will hit the theatres on November 18.