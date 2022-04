இந்தி தேசிய மொழி இல்லை.. கிச்சா சுதீப் பேச்சால் கடுப்பான அஜய் தேவ்கன்.. என்ன சொல்லிட்டாரு தெரியுமா?

மும்பை: கேஜிஎஃப் 2 வெற்றி குறித்து விழா ஒன்றில் பேசிய நடிகர் கிச்சா சுதீப் இனிமேலும், இந்தி மொழியை தேசிய மொழியென யாரும் சொல்ல வேண்டாம் எனக் கூறியுள்ளார்.

இதனால், கடுப்பான பிரபல பாலிவுட் நடிகர் அஜய் தேவ்கன் கன்னட நடிகர் கிச்சா சுதீப்புக்கு போட்டுள்ள ட்வீட் பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர். ரஹ்மானை தொடர்ந்து கன்னட திரையுலகில் இருந்தும் இந்தி திணிப்புக்கு எதிரான வலுவான கருத்து எழுந்துள்ளது அனைவரையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

Akshay Kumar tweeted, “Kiccha Sudeep brother, According to you if Hindi is not our national language then why do you release your mother tongue movies by dubbing them in Hindi? Hindi was, is and always will be our mother tongue and national language. Jan Gan Man” stirs big issue.