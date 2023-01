கோலிவுட்டின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங் யாரு? இதுவரை நேரடியாக மோதிய விஜய் vs அஜித்.. அதிக வெற்றி யாருக்கு?

சென்னை: வாரிசு மற்றும் துணிவு படங்கள் இந்த பொங்கலுக்கு வெளியாக உள்ள நிலையில், இதுவரை நடிகர் அஜித் மற்றும் விஜய் நேரடியாக மோதியதில் யார் அதிக வெற்றி பெற்றுள்ளனர் என்றும் இந்த பொங்கலுக்கு யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்றும் கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.

1996ல் இருந்து 2022 வரை ஏகப்பட்ட முறை அஜித் மற்றும் விஜய் நேரடியாக மோதி உள்ளனர். அதே போல பொங்கலுக்கும் கிளாஷ் மிகப்பெரிய அளவில் நடந்துள்ளது.

அஜித் மற்றும் விஜய் சரிசமமாக வெற்றிகளையும் தோல்விகளையும் கொடுத்துள்ளனர். இந்த முறை எப்படி இருக்கப் போகுது என்பதை பார்க்கும் முன்னர் இதுவரை எத்தனை முறை யார் யார் எப்போ வெற்றி பெற்றுள்ளனர் என்பதை இங்கே பார்ப்போம்..

English summary

Ajith and Vijay direct movie clash list is here. For the past records Vijay many time beat Ajith in direct clash. Few times Ajith Kumar beats Vijay in direct clash. This time who will win the box office debate is going on.