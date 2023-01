பொங்கல் வின்னர் வாரிசு... ரியல் வின்னர் துணிவு... சபாஷ் சரியான போட்டி... ஆனா ரிசல்ட் இதுதான்

சென்னை: 2023ம் ஆண்டு பொங்கல் கோலிவுட் சினிமா ரசிகர்களுக்கு ரியலான கொண்டாட்டமாக அமைந்துள்ளது.

விஜய்யின் வாரிசு, அஜித்தின் துணிவு என இரண்டு படங்களும் ஒரே நாளில் ரிலீஸாகி மாஸ் காட்டி வருகின்றன.

இந்த வாரம் 11ம் தேதி வெளியான இரண்டு படங்களும் கலவையான விமர்சனங்களுடன் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூலிலும் போட்டிப் போட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில் வாரிசு, துணிவு படக்குழுவினர் தரப்பில் இருந்து வெளியான போஸ்டர்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் ட்ரெண்டாகி வருகின்றன.

English summary

Vijay's Varisu and Ajith's Thunivu were released in theaters on the 11th. The debate has started as to who will win this Pongal race between Vijay and Ajith. The poster released by the team of Varisu and Thunivu is still going viral.