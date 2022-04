கொள்கைகளை தளர்த்திய அஜித்...வேற லெவல் பிளான் போடுறார் போலவே?

சென்னை : சினிமாவிற்கு வந்தது முதல் பல ஆண்டுகளாக கடைபிடித்து வந்த தனது கொள்கைகளை நடிகர் அஜித், தற்போது மாற்றிக் கொண்டுள்ளார். இதற்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் என கோலிவுட்டில் பல கருத்துக்கள் நிலவுகிறது. இருந்தாலும் அஜித்தின் இந்த திடீர் மாற்றம் அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.

கோலிவுட்டில் ரசிகர்களின் அமோகமான ஆதரவுடன் பாக்ஸ் ஆபீஸ் கிங்காக வலம் வரும் டாப் நடிகர்களில் அஜித்தும் ஒருவர். நடிப்பை தாண்டி இவரை பலரும் கொண்டாடுவதுடன், தவித்துவமான மனிதர் என்ற பெயரையும் வாங்கி வைத்துள்ளார் அஜித். சமீபத்தில் இவர் நடித்து வெளிவந்த வலிமை படம் 200 கோடி வசூல் கிளப்பில் இணைந்தது.

English summary

Ajith continued his policy of focusing on one movie at a time. But now he has changed his policy and has committed to back-to-back movies. Not only did he sign AK 63, but he also narrated and signed the AK 64 movie. After the Siruthai Siva movie, Ajith signed for AK 64 with director Sri Ganesh.