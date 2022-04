தியேட்டருக்கு வந்து பீஸ்ட் படம் பார்த்த அஜித் குடும்பம்...யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க தெரியுமா?

சென்னை : சோஷியல் மீடியாவில் விஜய், அஜித் ரசிகர்கள் மோதிக் கொள்வது காலம் காலமாக வந்து வருகிறது. ஆனால் அவர்கள் இருவரும் நட்புடன் தான் இருக்கிறார்கள் என்பது மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபணம் ஆகி உள்ளது.

விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசானது. 5 மொழிகளில் ரிலீசான இந்த படம் முதல் நாள் வசூலிலேயே வலிமை படத்தின் முதல் நாள் வசூலை வீழ்த்தி விட்டது. பீஸ்ட் படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றாலும், விஜய் ரசிகர்கள் தொடர்ந்து பீஸ்ட் படத்தை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

Today Ajith's wife Shalini along with her daughter Anoushka visits Sathyam theatres in Chennai and watched Vijay's Beast movie. Anoushka was a big fan of Vijay. Vijay and Ajith fans shared this in social media and celebrated.