என்னாது துணிவு படத்துக்கு ஆலோசனை கூட்டமா? நெல்லை ரசிகர்கள் பண்ண தரமான சம்பவம்.. பறக்கும் ட்ரோல்கள்!

சென்னை: துணிவு படத்துக்கு இப்படியொரு ப்ரோமோஷன் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நடிகர் அஜித்தோ, தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் கூட பண்ணியிருக்க மாட்டார்கள்.

அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக வரும் பொங்கலுக்கு படம் எப்படியாவது பெரிய பாக்ஸ் ஆபிஸ் ஹிட் அடிக்க வேண்டும் என ரசிகர்கள் களமிறங்கி உள்ள புகைப்படம் ஒன்று டிரெண்டாகி வருகிறது.

இதை வைத்து விஜய் ரசிகர்கள் ஏகப்பட்ட ட்ரோல்களை சோஷியல் மீடியாவில் போட்டு வருகின்றனர்.

தமன்கிட்ட இருந்து காப்பாத்துங்க அஜித் அண்ணா...துணிவு ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் கேட்டு கதறும் விஜய் ரசிகர்கள்

English summary

Ajith fans arranged an meeting for Thunivu release promotion photo trending in social media and gets trolled by netizens. Udhayanidhi confirms Thunivu and Varisu will gets a same amount of theaters in Pongal release.