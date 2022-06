இது உங்களுக்கு தேவையா...அஜித் ரசிகர்களிடம் வசமாக சிக்கிய ப்ளூசட்டை மாறன்

சென்னை : ஆரம்பத்தில் ரிலீசாகும் புதுப்படங்களை மட்டும் விமர்சித்து பிரபலமானார் ப்ளூசட்டை மாறன். ஆனால் பிறகு படங்களை மட்டுமல்ல அந்த படத்தில் நடித்திருப்பவர்களை பற்றியும் விமர்சிக்க துவங்கினர்.

ஆனால் இப்போதெல்லாம் எந்த பட அறிவிப்பு வந்தாலும் ட்வீட் போட்டு வருகிறார். இவரது விமர்சனங்களை எதிர்ப்பவர்களை விமர்சிப்பது தான் பலரையும் கடுப்பாக்கி உள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக அஜித் ரசிகர்கள் இவர் மீது செம கோபத்தில் இருக்கிறார்கள்.

வலிமை படத்திற்கு பிறகு அஜித் ரசிகர்களுக்கும் ப்ளூசட்டை மாறனுக்கும் ஏழாம் பொருத்தமாக இருந்து வருகிறது. அஜித் பற்றிய விமர்சனங்களுக்கு ப்ளூசட்டை மாறனை கட்டபடி திட்டியதை தாண்டி, தற்போது அவர் என்ன ட்வீட் போட்டாலும் கழுவி ஊற்றி வருகின்றனர்.

English summary

Blue sattai maran in his latest tweet, shared Ajith's old press meet video. This video was taken before Billa release. In that press meet Ajith replied to Bailwan Ranganathan's question. But Ajith fans now criticised blue sattai maran by using this speech.