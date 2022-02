வலிமை கொண்டாட்டத்திற்காக பால் பாக்கெட்டுகளை எடுத்த அஜித் ரசிகர்கள்...பரபரப்பு வீடியோ

சென்னை : வலிமை படம் ரிலீசானதை கொண்டாடுவதற்காக, அஜித்தின் கட் அவுட்டிற்கு பாலாபிஷேகம் செய்ய அஜித் ரசிகர்கள் சிலர், பால் பாக்கெட்டுகளை எடுத்துச் சென்ற பரபரப்பு வீடியோ ஒன்று வெளியாகி இணையத்தை கலக்கி வருகிறது. இதை பார்த்த பலரும் அஜித் ரசிகர்களை திட்டி தீர்த்து வருகின்றனர்.

அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படம் இன்று உலகம் முழுவதும் தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. கிட்டதட்ட மூன்று ஆண்டுகள் காத்திருப்பிற்கு பிறகு வெளியாகும் படம் என்பதால் இதை ரசிகர்கள் வேற லெவலில் கொண்டாடி வருகின்றனர். திரும்பிய பக்கமெல்லாம் அஜித்தின் கட்அவுட், பேனர் என வைத்து கொண்டாடி வருகின்றனர் ரசிகர்கள்.

Ajith's fans took milk pockets from the milk van and showered Ajith's cut out to celebrate the Valimai release. This video went viral on social media. Netizens and other criticise Ajith fans. In Chennai theatres, some fans are milk showering for Boney Kapoor's car.