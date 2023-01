வலிமை தோல்விக்கு அப்டேட் கொடுத்தது தான் காரணம்.. துணிவு கதை ட்ரெய்லரிலேயே இருக்கு - ஹெச். வினோத்!

சென்னை: துணிவு படம் வரும் ஜனவரி 11ம் தேதி வெளியாக உள்ள நிலையில், கலைஞர் டிவி, யூடியூப் சேனல் என ப்ரமோஷனை தீவிரப்படுத்தி உள்ளார் இயக்குநர் ஹெச். வினோத்.

இயக்குநர் ஹெச். வினோத் மற்றும் ஹீரோயின் மஞ்சு வாரியர் தொடர்ந்து பேட்டி அளித்து வரும் நிலையில், அஜித் ரசிகர்களுக்கு துணிவு படத்தை பற்றிய ஏகப்பட்ட அப்டேட்கள் கிடைத்து வருகின்றன.

இந்நிலையில், வலிமை படத்தின் தோல்விக்கு காரணமே அதிக அப்டேட்கள் கொடுத்தது தான் காரணம் என இயக்குநர் ஹெச். வினோத் பேட்டி ஒன்றில் பேசியுள்ளது ட்ரோல் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

துணிவு திரைப்படம் ரிலீஸாவதில் திடீர் சிக்கல்... ஷாக்கான அஜித் ரசிகர்கள்... இதுதான் காரணமா?

Ajith fans update pressure is the main reason for Valimai flop, Director H Vinoth reveals it in a recent interview. H Vinoth faces severe ego pressure on doing Ajith Kumar's movie he revealed it in his interviews.