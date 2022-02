வலிமையை கண்டுகொள்ளாத யுவன்...கோபத்தில் ரசிகர்கள்...என்ன தான் பிரச்சனை?

சென்னை : வலிமை படத்தின் இசையமைப்பாளரான யுவன் சங்கர்ராஜா, படத்தின் ரிலீஸ் ட்விட்டரில் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல், அதை பற்றி கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதால் அஜித் ரசிகர்கள் அவர் மீது கோபத்தில் இருக்கிறார்களாம்.

நீண்ட காத்திருப்பிற்கு பிறகு அஜித்தின் வலிமை படம் இன்று உலகம் முழுவதும் ரிலீசாகி உள்ளது. மிக பிரம்மாண்டமாக இந்த படத்தை ரிலீஸ் செய்ய போனி கபூர் திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால் ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆரவாரத்துடன், திருவிழா போல் வலிமை ரிலீசை கொண்டாடி உள்ளனர். அஜித் ரசிகர்களின் இந்த கொண்டாட்டத்தை பார்த்து இந்திய சினிமாவே மிரண்டு போய் உள்ளது.

Yuvan Shankar Raja was not involved in the Valimai film's release. He also did not participate in the final sound mixing work. Ghibran only handled this work. Even on Valimai release day, Yuvan didn't share a single post about it. Ajith fans are upset with Yuvan.