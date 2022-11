வாரிசு ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிளுக்கு போட்டியாக அஜித் செய்த சம்பவம்… இப்பவே பொங்கல் ரேஸ் ஆரம்பம்…

சென்னை: அஜித் நடித்துள்ள துணிவு படத்தின் இறுதிக்கட்ட பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

பொங்கலை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ள துணிவு படத்துடன் விஜய்யின் வாரிசும் மோத காத்திருக்கிறது.

இந்நிலையில், விஜய்யின் வாரிசு படத்தில் இருந்து ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் ப்ரோமோ வெளியான வேகத்தில், அஜித்தின் துனிவு படத்தில் இருந்தும் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நேரடியாக மோதிய அஜித் - விஜய் படங்கள்..அதிகமுறை வென்றது யார்?..துணிவு-வாரிசு எது வெல்லும்?

English summary

Ajith starrer Thunivu will release for Pongal. Vijay's Varisu is also releasing for Pongal. In this case, it has been reported that Ajith has completed the dubbing work of Thunivu.