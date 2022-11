அஜித் பிரசன்ஸ் அப்டி இருக்கும்! விஜய் கூட இப்ப டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு... உதயநிதி பளிச் பேட்டி

சென்னை: அரசியலில் எம்.எல்.ஏவாக வெற்றி பெற்ற பிறகு உதயநிதி அவர்கள் நடிப்பதை சற்று குறைத்துள்ளார்.

மாமன்னன் திரைப்படம் அவர் நடிக்கும் கடைசி படம் என்று சொல்லப்பட்ட நிலையில் கமல் ஹாசனின் ராஜ்கமல் நிறுவனத்திற்கு ஒரு படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.

இந்நிலையில் அவர் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள கலகத் தலைவன் திரைப்படம் இந்த

English summary

After winning politics as an MLA, Udhayanidhi has reduced his acting a bit. While Mamannan is said to be his last film, he has signed a film for Kamal Haasan's Rajkamal company. In this case, the movie kalaga Thalaivan, in which he is playing the lead role, is releasing this weekend.