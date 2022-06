ஐரோப்பாவிற்கு பைக் ட்ரிப் போன அஜித்...ஏகே 61 ஷுட்டிங்கில் கலந்துக்கலையா ?

சென்னை : நடிகர் அஜித் ஐரோப்பாவில் பைக் ட்ரிப் சென்ற போட்டோக்கள் கடந்த இரண்டு நாட்களாக சோஷியல் மீடியாவில் டிரெண்டிங் ஆகி வருகிறது. அஜித் பைக் ட்ரிப் செல்வது ஒன்றும் புதிதல்ல. வழக்கமானது தான் என்றால் ஒவ்வொறு முறையும் அஜித்தின் லேட்டஸ்ட் போட்டோ வெளியாகும் போதெல்லாம் அவை டிரெண்டிங் ஆகிறது.

அஜித் வலிமை படத்தில் நடித்து முடித்ததும் ரஷ்யாவில் நீண்ட பைக் டிரைவ் சென்றார். இதே போல் தற்போது ஐரோப்பாவில் சென்றுள்ளார். வலிமை படத்தின் போது சென்னை டூ கொல்கத்தாவிற்கும் பைக் ட்ரிப் போனார் அஜித்.

அஜித் தற்போது ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் ஏகே 61 படத்தில் நடித்து வருகிறார். போனி கபூர் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைக்கிறார். மஞ்சு வாரியர், சமுத்திரக்கனி, வீரா, ஜான் கொக்கென் போன்ற பலர் நடித்து வருகின்றனர்.

English summary

According to latest sources, Ajith almost completes his portions for AK 61. Very few scenes are remaining. After return back from bike trip, Ajith to begin his tubbing works. H.Vinod pallned to wrap AK 61 shooting in the month of August.