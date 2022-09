கமல் நடித்த ’ஒரு கைதியின் டைரி’ ரீமேக்கில் அஜித்?..மனோஜ் பாரதிராஜாவின் ஆசை

பாரதிராஜாவின் படைப்புகளை ரீமேக் செய்ய ஆசைப்படுவதாக மனோஜ் பாரதிராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

பாரதிராஜாவின் சிகப்பு ரோஜாக்கள், ஒரு கைதியின் டைரி ஆகிய படங்களை ரீமேக் செய்யவேண்டும் என தான் ஆசைப்படுவதாக பாரதிராஜாவின் மகன் மனோஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

அப்படி ரீமேக் செய்யும் படத்தில் அஜித் நடிக்க வேண்டும் என தன் ஆசையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

English summary

Manoj Bharathiraja has said that he wants to remake Bharathiraja's works.Bharathiraja's son Manoj has said that he wishes to remake Bharathiraja's sigappu rojakkal and 'Oru Kaithiyin Diary'. manoj has expressed his desire to Ajith act in such a remake film.