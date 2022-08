பாட்ஷா ரீமேக்ல ரஜினி கேரக்டருக்கு அஜித் மட்டும் தான் ஒரே சாய்ஸ்: பிரபல காமெடி நடிகரோட ஆசை பலிக்குமா?

சென்னை: ரஜினி ரசிகர்களுக்கு மிகப் பெரிய ஃபேன் பாய் சம்பவமாக அமைந்த படம் 'பாட்ஷா.'

சுரேஷ் கிருஷ்ணா இயக்கத்தில், ரஜினி, நக்மா, ரகுவரன் உள்ளிட்ட பலர் இந்தப் படத்தில் நடித்திருந்தனர்.

இந்தப் படத்தை ரீமேக் செய்தால், அதில் ரஜினிக்கு பதிலாக அஜித் நடித்தால் எப்படி இருக்கும் என காமெடி பிரபலம் மாஸ் அப்டேட் கொடுத்துள்ளார்.

English summary

Comedian Karunakaran has said that only Ajith would be right to act in the remake of Baashaa ( அஜித் மட்டுமே பாட்ஷா படத்தின் ரீமேக்கில் நடிக்க சரியாக இருப்பார் என காமெடி நடிகர் கருணாகரன் தெரிவித்துள்ளார் )