ஷாலினிக்காக அஜித் அப்படி பண்ணது சான்ஸே இல்ல... அதுல அவருதான் கில்லி: பிரேம் பிளாஷ்பேக்

சென்னை: அஜித்தின் துணிவு திரைப்படம் பொங்கலை முன்னிட்டு கடந்த 11ம் தேதி வெளியாகி சூப்பர் ஹிட் அடித்தது.

அஜித் - ஹெச் வினோத் கூட்டணி மூன்றாவது முறையாக இணைந்த இந்தப் படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் 250 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்தப் படத்தில் மஞ்சு வாரியர், சமுத்திரகனி, ஜான் கொக்கேன் ஆகியோருடன் சீரியல் நடிகர் பிரேமும் முக்கியமான கேரக்டரில் நடித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் பிரேம் கொடுத்த பேட்டி ஒன்றில் ஷாலினி மீது அஜித்துக்கு இருக்கும் காதல் குறித்து சுவாரஸ்யமான நினைவுகளை பகிர்ந்துள்ளார்.

Ajith's Thunivu was released ahead of Pongal and was a hit. Prem played an important role with him in this film. In this case, Prem shared his memories of being with Ajith.