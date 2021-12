பிறந்ததில் இருந்தே அப்படி தான் கூப்பிடுறோம்.. திடீரென வேணாம்னு சொன்னா எப்படி தல? ரசிகர்கள் அப்செட்!

சென்னை: 'தல' எனும் அடைமொழியுடன் இனி தன்னை அழைக்க வேண்டாம் என்கிற அறிவிப்பை நடிகர் அஜித் குமார் வெளியிட்டது ஏகப்பட்ட அஜித் ரசிகர்களை அப்செட் ஆக்கி உள்ளது.

அஜித் சொல்லிட்டார் அவர் பேச்சை தட்டக் கூடாது என சில ரசிகர்களும், பிறந்ததில் இருந்தே உங்களை அப்படித்தானே கூப்பிடுறோம்.. திடீரென வேண்டாம் என்றால் எப்படி என்று சில ரசிகர்களும் ட்வீட் போட்டு வருகின்றனர்.

#AjithKumar என்ற ஹாஷ்டேக் சமூக வலைதளத்தில் தற்போது இந்த பிரச்சனை காரணமாக டிரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

Ajith Kumar fans upset after his official statement requests don’t use ‘Thala’ or any other titles on him. But so many fans not ready to accept his request because of a strong emotion.