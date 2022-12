எனக்கு எந்த பிரஷரும் இல்லை.. அஜித் முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு.. விக்னேஷ் சிவன் ஓபன் டாக்!

சென்னை: இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ், விக்னேஷ் சிவன் உள்ளிட்ட தமிழ் சினிமா இயக்குநர்கள் கலந்து கொண்ட சினிமா 2022 ரவுண்ட் டேபிள் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் ஏகே 62 திரைப்படம் என்ன மாதிரியான படம் என்றும் அஜித் கொடுத்த முழு சுதந்திரத்தையும் இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் வெளிப்படையாக பேசி உள்ளார்.

வாரிசு, துணிவு படங்கள் வெளியாக உள்ள நிலையில், அஜித் vs விஜய் ஃபேஸ் ஆஃப் நடப்பதற்கு முன்னாடி தளபதி 67 இயக்குநர் vs ஏகே 62 இயக்குநர்களின் ஃபேஸ் ஆஃப் சமீபத்தில் அரங்கேறியது.

இந்நிலையில், இரண்டு பெரிய படங்கள் குறித்த பல தகவல்கள் இந்த ரவுண்ட் டேபிள் பேட்டி மூலம் ரசிகர்களுக்கு அப்டேட்களாக கிடைத்துள்ளன.

வன்மம் நிறைந்த ஃபேக் ரிவ்யூஸ்.. மனைவி நயன்தாரா படத்துக்காக வரிந்து கட்டிய விக்னேஷ் சிவன்!

English summary

”Ajith Kumar gives full freedom to me, and he never put any pressure on me”, Director Vignesh Shivan opens up about AK 62 in recent Cinema Roud Table meeting with Directors like Lokesh Kanagaraj, Halitha Shameem and Gautham Menon etc.,