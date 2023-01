படத்துல இதை கவனிச்சீங்களா? எச் வினோத்துக்கு உண்மையிலேயே ‘துணிவு’ தான்!

சென்னை : அஜித்தின் துணிவு படம் பார்த்து பூரித்துப்போன ரசிகர்கள்,படத்தில் இருக்கும் ட்விஸ்டை கண்டுபிடித்து எச் வினோத்தை புகழ்ந்து வருகின்றனர்.

துணிவு திரைப்படத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு அஜித் சிறப்பான விருந்து கொடுத்துள்ளார்.

வங்கி கொள்ளையை மையமாக வைத்துதான் துணிவு திரைப்படத்தின் கதை என்றதும், மணி ஹெய்ஸ்ட் படமா என ரசிகர்கள் கேட்டு வந்தார்கள். ஆனால், 'ஐ' படத்தில் வரும் வசனத்தைப் போல அதுக்கும் போல என்று ரசிகர்கள் துணிவு படத்தை இன்று கொண்டாடி வருகின்றனர்.

வாரிசு, துணிவு FDFS Box Office ரிப்போர்ட்... விஜய்யை ஓரங்கட்டிய அஜித்... வெறித்தனமான சம்பவம்

English summary

Ajith Kumar's film Thunivu is one of the most awaited films of Tamil cinema. Ajith has no character name in Thunivu movie