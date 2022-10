முதலில் ரஜினிகாந்த்… இப்போ அஜித்குமார்… அடுத்தடுத்து மெகா ஸ்டார்களை வளைத்துப் போடும் லைகா!

சென்னை: அஜித் தற்போது ஹெச் வினோத் இயக்கும் துணிவு படத்தில் பிசியாக நடித்து வருகிறார்.

துணிவு படத்தைத் தொடர்ந்து விக்னேஷ் சிவன் இயக்கும் 'ஏகே 62' படத்தில் நடிக்கவுள்ளார் அஜித்.

ஏகே 62 படத்தை லைகா தயாரிக்கும் நிலையில், அடுத்தடுத்து அஜித் நடிக்கவிருக்கும் மேலும் 2 படங்கள் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பாங்காக் பார்த்ததுமே அந்த ஆசை வந்துடுச்சாம்.. மீண்டும் பைக்கை எடுத்துட்டு கிளம்ப போறாரா அஜித்?

English summary

Vignesh Shivan will direct Ajith's 62nd film. Anirudh is composing the music for this film produced by Lyca. It has been reported, After AK 61 Ajith Kumar signed another 2 films with Lyca Productions.