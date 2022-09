ஏகே 61 படத்தின் டைட்டில் லீக் ஆகிடுச்சா? பரபரக்கும் தகவல்கள்.. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எப்போ?

சென்னை: நடிகர் அஜித்தின் ஏகே 61 படத்தின் டைட்டில் இதுதான் என சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு டைட்டில் பரபரப்பாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

போனி கபூர் தயாரிப்பில் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் அஜித், மஞ்சு வாரியர் நடித்துள்ள ஏகே 61 படத்தின் ஷூட்டிங் இறுதிகட்டத்தை எட்டி உள்ளது.

தாய்லாந்தில் கடைசி கட்ட பணிகள் நடைபெற உள்ள நிலையில், அதிகாரப்பூர்வ ஃபர்ஸ்ட் லுக் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நான் என்ன கொலைகாரனா.. கொள்ளைக்காரனா.. தீயாக பரவும் நடிகர் அஜித்தின் லேட்டஸ்ட் வீடியோ!

English summary

Ajith Kumar's AK 61 title leaked buzz trending in social media. Netizen shares few titles and fan made first look posters in Twitter and trending #AK61FirstLook hashtag. But still now no confirmation received from makers of the film.