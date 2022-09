துணிவு.. இதுதான் ஏகே 61 படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ டைட்டிலா? ஃபர்ஸ்ட் லுக்கே லீக் ஆகிடுச்சா?

சென்னை: நடிகர் அஜித் குமாரின் ஏகே 61 படத்தின் டைட்டில் கசிந்து விட்டதாக ஏகப்பட்ட ரசிகர்களும் ப்ளூ டிக் புள்ளிகளும் கமெண்ட் போட்டு வருகின்றனர்.

#Thunivu என்கிற ஹாஷ்டேக்கையே போட்டு அஜித் படத்தின் டைட்டில் 'துணிவு' தான் என உறுதி செய்துள்ளனர்.

துணிவே துணை என்கிற டைட்டிலும் பரிசீலனையில் இருந்ததாகவும் பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

English summary

Ajith Kumar's AK 61 titled 'Thunivu' and first look leaked buzz trending in social media and also official update will expected on today evening 6.30 pm onwards from Social media.